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РФ не змогла б продовжувати війну в Україні без підтримки Китаю, КНДР та Ірану, - представник США в ООН

20 травня, 2024 понедiлок
20:30
Економіка військова співпраця рф, КНДР та Ірану

Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд заявив, що США стурбовані повідомленнями про те, що Росія прагне закупити балістичні ракети в Ірану

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

У Нью-Йорку, на засіданні Ради Безпеки, скликаному Росією для "засудження" військової допомоги Україні Вуд наголосив, що РФ не мала б можливості продовжувати свою війну в Україні без зовнішньої підтримки з боку КНДР, Ірану та Китаю.

Він назвав нещирими й цинічними заяви Росії про те, що "війна затягується через надання допомоги Україні, а не через її власну агресію" й нагадав, що понад 140 країн Генеральної Асамблеї ООН неодноразово засуджували російську агресію проти України й закликали Москву до негайного виведення військ з окупованих територій.

"Це не відповідає твердженням Москви про те, що вона бореться з  Заходом. Це не відповідає уявленням Москви про те, що вона нібито є жертвою, у той час, як вона намагається жорстоко підпорядкувати собі іншу державу ООН" - зазначив представник США.

За його словами, Росія відвертає увагу Радбезу "за російським сценарієм, який ми всі знаємо", здійснює закупівлю іранських БПЛА з порушенням резолюції Радбезу, а також порушує численні документи щодо поставок зброї з КНДР.

Вуд наголосив, що з грудня минулого року російські війська майже десять разів використовували балістичні ракети КНДР для завдання ударів по Україні, а з вересня минулого року Росія закупила у КНДР понад 11 тис. транспортних контейнерів з боєприпасами й супутніми матеріалами в порушення ембарго ООН.

У квітні група експертів комітету Радбезу з контролю за дотриманням санкцій оглянула уламки ракети, випущеної по Харкову, і визначила, що вони належали балістичній ракеті КНДР 11-ї серії Hwasong, нагадав Вуд.

"Усі ми знаємо, що експорт таких ракет є порушенням ембарго ООН на постачання зброї з КНДР", – підкреслив він.

Заступник постпреда США в ООН наголосив, що Штати запровадили у травні санкції проти Росії за застосування хімічної зброї проти України, зокрема хлорпікрину, і назвав дії РФ "кричущим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї".

"Ми також глибоко стурбовані масштабною підтримкою, яку Китай надає Росії у відновленні її оборонно-промислової бази. Переважна більшість верстатів і мікроелектроніки, які російські військові отримують з-за кордону, надходять з Китаю", - резюмував він.

  • Уповноважені за стеженням за санкціями проти Північної Кореї при ООН підтвердили, що Росія 2 січня ударила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11, що є прямим порушенням санкцій Ради безпеки.
Теги:
Росія
Китай
КНДР
зброя
російська армія
Іран
санкції проти Росії
Війна з Росією
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