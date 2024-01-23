У Колумбії арештували підводний човен, який перевозив майже 800 кг кокаїну

Про це повідомляє Associated Press.

За словами речника ВМС капітана Вілмера Роа, підводний човен був перехоплений в суботу вранці біля тихоокеанського узбережжя Колумбії. Саморобне судно довжиною 15 метрів перевозило майже 800 кілограмів кокаїну в невеликих пакетах розміром з цеглину. Пакунки були проштамповані зображеннями скорпіонів і мексиканських прапорів.

Роа повідомив, що минулого року колумбійські військово-морські сили захопили 10 підводних човнів з наркотиками.

Протягом останніх років уряд Колумбії намагається обмежити виробництво кокаїну.

За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності, у 2022 році площа, засаджена кокаїновими кущами в Колумбії, сягнула історичного максимуму - 230 тисяч гектарів, а потенційне виробництво кокаїну також зросло до 1,7 тисячі тонн - на 24% порівняно з попереднім роком.

Проте водночас зі зростанням виробництва кокаїну в Колумбії, Еквадор стає популярним маршрутом для контрабанди цього наркотику.