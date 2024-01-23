У Колумбії арештували підводний човен, який перевозив майже 800 кг кокаїну
У понеділок, 22 січня, у ВМС Колумбії повідомили про арешт першої в цьому році субмарини, яка перевозила наркотики, оскільки наркоторговці цієї країни виробляють рекордні обсяги кокаїну, призначені для Європи та США
Про це повідомляє Associated Press.
За словами речника ВМС капітана Вілмера Роа, підводний човен був перехоплений в суботу вранці біля тихоокеанського узбережжя Колумбії. Саморобне судно довжиною 15 метрів перевозило майже 800 кілограмів кокаїну в невеликих пакетах розміром з цеглину. Пакунки були проштамповані зображеннями скорпіонів і мексиканських прапорів.
Роа повідомив, що минулого року колумбійські військово-морські сили захопили 10 підводних човнів з наркотиками.
Протягом останніх років уряд Колумбії намагається обмежити виробництво кокаїну.
За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності, у 2022 році площа, засаджена кокаїновими кущами в Колумбії, сягнула історичного максимуму - 230 тисяч гектарів, а потенційне виробництво кокаїну також зросло до 1,7 тисячі тонн - на 24% порівняно з попереднім роком.
Проте водночас зі зростанням виробництва кокаїну в Колумбії, Еквадор стає популярним маршрутом для контрабанди цього наркотику.
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Співробітники митної служби у неділю, 21 січня, вилучили в аеропорту турецької столиці Стамбула 568 кг наркотичних речовин вартістю 68 млн турецьких лір ($2,25 млн).
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