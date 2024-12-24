У Кремлі заявили, що кілька країн запропонували майданчик для перемовин Путіна й Трампа
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, буцімто кілька країн запропонували майданчик для можливих перемовин Володимира Путіна з новообраним президентом США Дональдом Трампом
Про це Ушаков сказав журналістам на брифінгу в Москві, передає Інтерфакс.
Помічника Путіна запитали, чи пропонували лідери Угорщини та Словаччини під час нещодавніх контактів із Путіним свої країни як можливі майданчики для його зустрічі з Трампом.
"Як не дивно, але ми отримали вже кілька пропозицій щодо цього від різних країн. Я не буду говорити, які це країни, щоб не зумовлювати можливий чи неможливий розвиток подій. Але такі пропозиції робилися і робляться", - сказав Ушаков.
- Днями Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.
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