У Кремлі заявили, що кілька країн запропонували майданчик для перемовин Путіна й Трампа

Про це Ушаков сказав журналістам на брифінгу в Москві, передає Інтерфакс.

Помічника Путіна запитали, чи пропонували лідери Угорщини та Словаччини під час нещодавніх контактів із Путіним свої країни як можливі майданчики для його зустрічі з Трампом.

"Як не дивно, але ми отримали вже кілька пропозицій щодо цього від різних країн. Я не буду говорити, які це країни, щоб не зумовлювати можливий чи неможливий розвиток подій. Але такі пропозиції робилися і робляться", - сказав Ушаков.

Днями Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.

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