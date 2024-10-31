У Латвії демонтували пам'ятник російському полководцю Барклаю де Толлі

Про це повідомив мер Риги Вілніс Кірсіс.

"Площу Еспланади звільнено від символу російського імперіалізму", - написав Вілніс Кірсіс.

Esplanādes laukums ir brīvs no krievu imperiālisma simbola. ???????? pic.twitter.com/XubZCA1HTM — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) October 31, 2024

Як пише видання Delfi, демонтований пам'ятник наразі перебуває на території Ризького агентства пам'ятників. Його планують передати підприємцю Євгену Гомбергу.

Пам'ятник встановили на Еспланаді 1913 року, а 1915 року його демонтували, залишивши тільки постамент. У 2002 році з ініціативи підприємця Євгена Гомберга на ньому було встановлено копію статуї.

Довідка. Михайло Богданович (при народженні Міхаель Андреас) Барклай де Толлі - російський полководець, учасник франко-російської війни 1812 року.