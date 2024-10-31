У Латвії демонтували пам'ятник російському полководцю Барклаю де Толлі
У столиці Латвії Ризі 31 жовтня демонтували пам'ятник російському полководцю Михайлу Барклаю де Толлі
Про це повідомив мер Риги Вілніс Кірсіс.
"Площу Еспланади звільнено від символу російського імперіалізму", - написав Вілніс Кірсіс.
Як пише видання Delfi, демонтований пам'ятник наразі перебуває на території Ризького агентства пам'ятників. Його планують передати підприємцю Євгену Гомбергу.
Пам'ятник встановили на Еспланаді 1913 року, а 1915 року його демонтували, залишивши тільки постамент. У 2002 році з ініціативи підприємця Євгена Гомберга на ньому було встановлено копію статуї.
Довідка. Михайло Богданович (при народженні Міхаель Андреас) Барклай де Толлі - російський полководець, учасник франко-російської війни 1812 року.
- У вересні рада Ризької думи з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних об'єктів, присвячених російському поетові Олександру Пушкіну та його музі Ганні Керн.
- Актуальне
- Важливе