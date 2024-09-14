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Головна Культура У Ризі демонтують пам'ятники Пушкіну та його музі Ганні Керн

У Ризі демонтують пам'ятники Пушкіну та його музі Ганні Керн

Ксенія Золотова
14 вересня, 2024 субота
07:37
Культура пушкін, пушкінопад

Рада Ризької думи з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних об'єктів, присвячених російському поетові Олександру Пушкіну та його музі Ганні Керн

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Про це повідомляє LETA.

Провести демонтаж запропонувало товариство "Центр громадської пам'яті".

Рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятного каменю, присвяченого Пушкіну, на вулиці Цитаделес, 7, а також демонтаж погруддя музи Пушкіна Ганни Керн, дружини генерала Єрмолая Керна.

Крім того, рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу.

У раді після ухвалення рішення зазначили, що "біда радянської ідеології" не повинна бути стерта з пам'яті суспільства. Тому демонтовані прославляючі комуністичний тоталітаризм об'єкти слід зберегти як історичні свідчення, додали у раді.

  • У ніч на 7 вересня в Одесі активісти Дем'ян Ганул і Владислав Балинський зняли з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 Квітня барельєфи ордена Леніна і медалі "Золота зірка".
Теги:
Світ
Росія
Латвія
Війна з Росією
декомунізація
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