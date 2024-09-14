У Ризі демонтують пам'ятники Пушкіну та його музі Ганні Керн
Рада Ризької думи з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних об'єктів, присвячених російському поетові Олександру Пушкіну та його музі Ганні Керн
Про це повідомляє LETA.
Провести демонтаж запропонувало товариство "Центр громадської пам'яті".
Рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятного каменю, присвяченого Пушкіну, на вулиці Цитаделес, 7, а також демонтаж погруддя музи Пушкіна Ганни Керн, дружини генерала Єрмолая Керна.
Крім того, рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу.
У раді після ухвалення рішення зазначили, що "біда радянської ідеології" не повинна бути стерта з пам'яті суспільства. Тому демонтовані прославляючі комуністичний тоталітаризм об'єкти слід зберегти як історичні свідчення, додали у раді.
- У ніч на 7 вересня в Одесі активісти Дем'ян Ганул і Владислав Балинський зняли з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 Квітня барельєфи ордена Леніна і медалі "Золота зірка".
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