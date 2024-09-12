У Латвії заборонили перебування в країні транспорту, зареєстрованого в Білорусі

Про це повідомляє Delfi.

Відповідно до змін, зареєстрований у Республіці Білорусь транспорт, який наразі перебуває в Латвії, має покинути країну або бути зареєстрованим для участі в дорожньому русі в Латвії до 31 жовтня.

Після 31 жовтня білоруські авто зможуть вʼїхати до Латвії лише один раз для транзитного перетину кордону держави. Однак перед цим потрібно подати заявку через електронну систему дирекції безпеки дорожнього руху.

Також передбачається, що за невиконання цих правил транспортні засоби конфісковуватимуть на користь України.

"За рекомендацією міністерства закордонних справ автомобілі, зареєстровані в Білорусі, зможуть в'їхати до Латвії в особливих випадках, пов'язаних з безпекою. У таких випадках особам потрібно буде отримати дозвіл від служби фінансової розвідки для в'їзду на територію Латвії", - зауважили в матеріалі.