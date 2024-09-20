У Латвії заборонили використовувати в банкоматах російську мову

Про це інформує Delfi.

Надалі банкомати Латвії мають бути налаштовані латиською мовою. Водночас вони можуть використовувати офіційні мови держав-членів Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва й розвитку або країн-кандидатів.

У Латвії стверджують, такі поправки забезпечать доступ до готівки для всіх громадян, коли в країні 23% усіх платежів становить готівка.

Водночас акцентується, поправки мають мінімальні вимоги, аби клієнт міг зняти готівку зі свого рахунку.