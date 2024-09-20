У Латвії заборонили використовувати в банкоматах російську мову
Сейм Латвії підтримав поправки до закону про кредитні установи, які заборонятимуть використовувати російську мову в банкоматах комерційних банків країни
Про це інформує Delfi.
Надалі банкомати Латвії мають бути налаштовані латиською мовою. Водночас вони можуть використовувати офіційні мови держав-членів Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва й розвитку або країн-кандидатів.
У Латвії стверджують, такі поправки забезпечать доступ до готівки для всіх громадян, коли в країні 23% усіх платежів становить готівка.
Водночас акцентується, поправки мають мінімальні вимоги, аби клієнт міг зняти готівку зі свого рахунку.
- 12 вересня сейм Латвії підтримав поправки до закону "Про дорожній рух" у першому читанні, згідно з яким від 1 листопада цього року в країні заборонять перебування транспортних засобів, які були зареєстровані в Білорусі.
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