У Латвії завершили будівництво паркана на білоруському кордоні
На латвійсько-білоруському кордоні завершилось будівництво паркана, протяжністю майже 145 кілометрів: до кінця цього року планують завершити облаштування інфраструктури
Про це інформує LSM.
Видання нагадало, що будівництво паркану розпочалося ще у 2023 році. Тоді його будували на сухопутних ділянках, а цьогоріч - на водних. До кінця 2024 року триватиме робота над необхідною супутньою інфраструктурою, зокрема, дорогами для патрулювання та містками-стежками, і над рішеннями на двох ділянках - на Даугаві та озері Річу, де паркан не передбачений.
Разом з тим, зараз триває будівництво шести металевих вишок зв'язку, під'їзних шляхів і 16,7 км доріг для патрулювання. В планах - будівництво дороги вздовж озера Річу, яка дасть прикордонникам можливість оперативно переміщатися вздовж водойми, реагуючи на можливі порушення в цьому місці.
- Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у 2024 році країна має намір зміцнити свою військову інфраструктуру на кордонах з Росією та Білоруссю.
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