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Головна Світ У Латвії завершили будівництво паркана на білоруському кордоні

У Латвії завершили будівництво паркана на білоруському кордоні

Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
03:04
Світ Латвія, Білорусь, кордон

На латвійсько-білоруському кордоні завершилось будівництво паркана, протяжністю майже 145 кілометрів: до кінця цього року планують завершити облаштування інфраструктури

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Про це інформує LSM.

Видання нагадало, що будівництво паркану розпочалося ще у 2023 році. Тоді його будували на сухопутних ділянках, а цьогоріч - на водних. До кінця 2024 року триватиме робота над необхідною супутньою інфраструктурою, зокрема, дорогами для патрулювання та містками-стежками, і над рішеннями на двох ділянках - на Даугаві та озері Річу, де паркан не передбачений.

Разом з тим, зараз триває будівництво шести металевих вишок зв'язку, під'їзних шляхів і 16,7 км доріг для патрулювання. В планах - будівництво дороги вздовж озера Річу, яка дасть прикордонникам можливість оперативно переміщатися вздовж водойми, реагуючи на можливі порушення в цьому місці.

  • Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у 2024 році країна має намір зміцнити свою військову інфраструктуру на кордонах з Росією та Білоруссю. 
Теги:
Білорусь
Латвія
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