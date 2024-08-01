У Латвії завершили будівництво паркана на білоруському кордоні

Про це інформує LSM.

Видання нагадало, що будівництво паркану розпочалося ще у 2023 році. Тоді його будували на сухопутних ділянках, а цьогоріч - на водних. До кінця 2024 року триватиме робота над необхідною супутньою інфраструктурою, зокрема, дорогами для патрулювання та містками-стежками, і над рішеннями на двох ділянках - на Даугаві та озері Річу, де паркан не передбачений.

Разом з тим, зараз триває будівництво шести металевих вишок зв'язку, під'їзних шляхів і 16,7 км доріг для патрулювання. В планах - будівництво дороги вздовж озера Річу, яка дасть прикордонникам можливість оперативно переміщатися вздовж водойми, реагуючи на можливі порушення в цьому місці.