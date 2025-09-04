У Лісабоні загинув українець через аварію фунікулера

Про це повідомило МЗС України Суспільному.

У відомстві розповіли, що загиблий українець був 1971 року народження.

"Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття", – зазначили в міністерстві.

Там також додали, що очільник МЗС Андрій Сибіга доручив диппредставництву України у Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.