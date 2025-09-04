У Лісабоні загинув українець через аварію фунікулера
У столиці Португалії Лісабоні загинув громадянин України 3 вересня через аварію фунікулера
Про це повідомило МЗС України Суспільному.
У відомстві розповіли, що загиблий українець був 1971 року народження.
"Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття", – зазначили в міністерстві.
Там також додали, що очільник МЗС Андрій Сибіга доручив диппредставництву України у Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.
- У середу, 3 вересня, в столиці Португалії Лісабоні зійшов з рейок популярний фунікулер Gloria та врізався у будівлю. Щонайменше 15 людей загинуло, 18 отримали поранення.
