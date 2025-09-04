У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок та врізався у будівлю: щонайменше 15 людей загинуло
У середу, 3 вересня, в столиці Португалії Лісабоні зійшов з рейок популярний фунікулер Gloria та врізався у будівлю. Щонайменше 15 людей загинуло, 18 отримали поранення
Про це повідомляє Sky News.
У Лісабоні історичний фунікулер Gloria зійшов із рейок і врізався в будівлю. Служби порятунку повідомили, що внаслідок аварії загинули щонайменше 15 людей, ще 18 дістали травми, серед них дитина. Пʼять постраждалих перебувають у важкому стані.
Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом, у розпал вечірньої години пік. Зазначається, що фунікулер перевозив понад 40 осіб.
Наразі обставини трагедії уточнюються, за попередніми даними, ймовірною причиною міг стати обрив троса. Офіційне розслідування розпочнеться після завершення рятувальних заходів.
- У ніч проти 4 липня в Німеччині зʼїхав у кювет та перекинувся автобус Flixbus, який курсував за маршрутом Копенгаген — Відень. Інцидент стався поблизу міста Ребель, у салоні перебували громадяни України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе