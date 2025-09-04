У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок та врізався у будівлю: щонайменше 15 людей загинуло

Про це повідомляє Sky News.

У Лісабоні історичний фунікулер Gloria зійшов із рейок і врізався в будівлю. Служби порятунку повідомили, що внаслідок аварії загинули щонайменше 15 людей, ще 18 дістали травми, серед них дитина. Пʼять постраждалих перебувають у важкому стані.

Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом, у розпал вечірньої години пік. Зазначається, що фунікулер перевозив понад 40 осіб.

Наразі обставини трагедії уточнюються, за попередніми даними, ймовірною причиною міг стати обрив троса. Офіційне розслідування розпочнеться після завершення рятувальних заходів.

????BREAKING: The famous Elevador da Glória funicular derailed in the heart of Lisbon, Portugal, leaving at least 20 injured, according to preliminary reports. pic.twitter.com/MaxxDNQcMG — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 3, 2025