У Литві поблизу кордону з Білоруссю знайшли тіло людини

Про це повідомляє Delfi.

Зранку 4 вересня у лісі поблизу Марцинконіса було виявлено тіло чоловіка приблизно 40 років. Правоохоронці поінформували, що особу загиблого ще не встановлено, триває розслідування обставин смерті.

За попередньою інформацією, це міг бути нелегальний мігрант з Білорусі - про що свідчать речі, знайдені біля тіла.

У тому ж районі, близько двох тижнів тому, були затримані два громадянина Ірану — чоловік і жінка. Вони були разом із ще однією людиною, яку досі не вдалося знайти. Жінка перебувала у тяжкому стані, кілька днів вона провела в лікарні Варени, а потім її перевезли до медзакладу в Сантарішкес, і після обстеження виписали.

Раніше організація Sienos grupe, яка надає допомогу мігрантам, повідомляла, що координати зниклих осіб були передані прикордонній службі. Згодом з’ясувалося, що деяких людей знайшли, проте досі невідомо, чи вдалося виявити всіх.