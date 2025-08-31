Литва встановила "зуби дракона" на пунктах перетину кордону з Білоруссю та Росією

Про це повідомляє Литовська армія

"Зуби дракона" встановлені на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з Білоруссю, а також на невикористовуваному пункті Романішкес на кордоні з Росією та в деяких інших місцях", - ідеться в дописі.

Зазначається, що розміщення "зубів дракона" не пов’язане з навчаннями "Захід", що мають відбутися в Білорусі – це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони.

"Це невелика частина довгострокового плану контрмобільності, який знизить і обмежить можливості військової техніки фізично в'їхати на територію Литви з боку Білорусі та Росії", – пояснили в Литовській армії.