У Макрона після президенства може бути потужна посада у Єврокомісії, - аналітик

Про це розповів політичний аналітик, що перебуває у Франції, Денис Колесник у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

"Я думаю, він вже чітко зрозумів, напевно, торік ще, що на домашньому фронті вже не вийде щось в нього зробити. І він сфокусувався як ми бачимо на міжнародній арені і це також не є секретом. Він же ж після закінчення свого другого мандату мітить на посаду європейського рівня, євросоюзівського рівня. Тому для нього особисто основне питання - це міжнародна політика і геополітичні питання", - сказав він.

Колесник відповів на питання, чи пов'язана з цим ідея європейської співдружності від Макрона.

"Я б не сказав. Там радше, напевно, буде якась хороша посада, потужна посада, пов'язана або з міжнародною політикою, або з обороною в Єврокомісії. Але, якщо говорити про цю, скажімо так, європейську спільноту. Це було створено для того, щоб не давати Україні, Молдові кандидатство до Європейського Союзу. Ідея була спочатку така. Потім, коли вже ця ідея провалилася, просто створився такий собі ще додатковий форум, який в принципі жодна країна зараз в Європі не потребує цього форуму насправді. Для мене це важко зрозуміти логіку цієї європейської спільноти", - підсумував аналітик.