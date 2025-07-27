У Мічигані чоловік напав з ножем на відвідувачів супермаркету: поранено щонайменше 11 людей
У місті Траверс-Сіті, що в американському штаті Мічиган, невідомий чоловік здійснив напад з ножем на відвідувачів магазину Walmart, внаслідок чого поранень зазнали щонайменше 11 людей
Про це пише NBC News з посиланням на місцеву владу та поліцію штату.
Зазначається, що інцидент стався біля каси у Walmart близько 16:43. 42-річний підозрюваний чоловік увійшов до магазину зі складним ножем, а потім накинувся на перехожих.
Від ножових поранень постраждали щонайменше 11 людей. Всі постраждалі доставлені до медичного центру. Проте кількість поранених може зрости, ситуація залишається динамічною.
За даними поліції, підозрюваного одразу затримали. Наразі невідомо, чи діяв він один. Також невідомо, чи мала місце стрілянина.
Компанія Walmart повідомила, що співпрацює з поліцією, й утрималася від коментарів, переадресувавши всі запити до слідчих органів.
- Також нещодавно у німецькому місті Білефельд, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, невідомий із ножем напав на відвідувачів бару. Щонайменше п'ятеро людей дістали поранення, троє з них перебувають у тяжкому стані.
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