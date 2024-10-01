У Молдові сімох чоловіків визнали винними в підготовці масових заворушень
У Молдові суд виніс вирок сімом чоловікам у справі про підготовку масових заворушень під час протестів у Кишиневі минулого року
Про це пише NewsMaker.
Йдеться про громадян Молдови - чоловіків віком від 21 до 39 років. Їх визнали винними в підготовці масових заворушень і засудили до позбавлення волі на строки від 3 років до 3 років і 5 місяців із відбуванням покарання у в'язниці напівзакритого типу.
Згідно з матеріалами справи, усі семеро обирали кількох людей, здебільшого молодих чоловіків спортивної статури, і намовляли їх приєднатися до організації заворушень. Потім їх ділили на групи, які мали поводитися агресивно під час протестів у центрі Кишинева в березні 2023 року.
Водночас підсудні не визнають своєї провини. У поліцій кажуть, що вони можуть оскаржити вирок в Апеляційній палаті Кишинева протягом 15 днів.
Зазначимо, що йдеться про протест, який відбувся 12 березня у Кишиневі. Тоді у Молдові проросійську партію "Шор" звинуватили у провокаціях та спробах дестабілізувати ситуацію в країні.
- У Кишиневі у ніч на 27 вересня облили фарбою будівлю уряду та міністерства праці фарбою. Поліція затримала двох підозрюваних, які сказали, що їх найняла РФ для дестабілізації ситуації в країні.
- Євросоюз надає Молдові допомогу для запобігання можливих ризиків, що пов’язані із ймовірним втручанням Росії у внутрішні справи й політичні процеси країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.78Продаж 46.47
- Актуальне
- Важливе