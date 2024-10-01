У Молдові сімох чоловіків визнали винними в підготовці масових заворушень

Про це пише NewsMaker.

Йдеться про громадян Молдови - чоловіків віком від 21 до 39 років. Їх визнали винними в підготовці масових заворушень і засудили до позбавлення волі на строки від 3 років до 3 років і 5 місяців із відбуванням покарання у в'язниці напівзакритого типу.

Згідно з матеріалами справи, усі семеро обирали кількох людей, здебільшого молодих чоловіків спортивної статури, і намовляли їх приєднатися до організації заворушень. Потім їх ділили на групи, які мали поводитися агресивно під час протестів у центрі Кишинева в березні 2023 року.

Водночас підсудні не визнають своєї провини. У поліцій кажуть, що вони можуть оскаржити вирок в Апеляційній палаті Кишинева протягом 15 днів.

Зазначимо, що йдеться про протест, який відбувся 12 березня у Кишиневі. Тоді у Молдові проросійську партію "Шор" звинуватили у провокаціях та спробах дестабілізувати ситуацію в країні.