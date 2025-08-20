У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
Апеляційна палата Кишинева 19 серпня ухвалила рішення про тимчасове обмеження діяльності 4 партій, повʼязаних із проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором
Про це повідомило Newsmaker.
Йдеться про партії "Відродження", "Шанс", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і "Перемога". Молдовський суд постановив, що обмеження їхньої діяльності діятиме до розгляду позова міністерства юстиції, який вимагає визнати їх партії правонаступниками неконституційної партії "Шор" і ліквідувати їх.
У Молдові конституційний суд визнав "Шор" неконституційною у червні 2023 року.
- 22 липня Лідери партій соціалістів, комуністів, "Серце Молдови" й "Майбутнє Молдови" оголосили про плани обʼєднатися в єдиний блок для участі в парламентських виборах.
- Через тиждень три проросійські опозиційні партії Молдови "Соціалісти", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови" 29 липня подали документи до ЦВК для реєстрації єдиного "Патріотичного блоку" для парламентських виборів 28 вересня.
- Президентка Молдови Мая Санду висловилася, що наразі не бачить жодної політичної сили, з якою можна обʼєднатися в коаліцію у межах проєвропейського курсу після осінніх парламентських виборів.
