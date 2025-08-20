У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій

Про це повідомило Newsmaker.

Йдеться про партії "Відродження", "Шанс", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і "Перемога". Молдовський суд постановив, що обмеження їхньої діяльності діятиме до розгляду позова міністерства юстиції, який вимагає визнати їх партії правонаступниками неконституційної партії "Шор" і ліквідувати їх.

У Молдові конституційний суд визнав "Шор" неконституційною у червні 2023 року.