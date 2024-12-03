У Молдові знову виявили уламки невідомого безпілотника
У вівторок, 3 грудня, біля села Підгорень Оргеєвському районі Молдови знайшли уламки невідомого безпілотника. Поліція вже розпочала розслідування
Про це інформує поліція Молдови.
Зазначається, що правоохоронці вже обмежили доступ до місця падіння та проводять комплексне розслідування.
"Поліцейські Оргеєва отримали сигнал про безпілотник, виявлений за межами села Підгорень. Інформацію було негайно передано компетентній владі, а доступ громадян до району падіння безпілотника було обмежено", - йдеться у повідомленні поліції.
Наразі на місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Технічно-вибуховий відділ Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведе комплексне розслідування літального апарату.
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