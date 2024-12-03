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У Молдові знову виявили уламки невідомого безпілотника

Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
13:19
Світ У Молдові знайшли уламки БПЛА

У вівторок, 3 грудня, біля села Підгорень Оргеєвському районі Молдови знайшли уламки невідомого безпілотника. Поліція вже розпочала розслідування

Зміст

Про це інформує поліція Молдови.

Зазначається, що правоохоронці вже обмежили доступ до місця падіння та проводять комплексне розслідування.

"Поліцейські Оргеєва отримали сигнал про безпілотник, виявлений за межами села Підгорень. Інформацію було негайно передано компетентній владі, а доступ громадян до району падіння безпілотника було обмежено", - йдеться у повідомленні поліції.

Наразі на місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Технічно-вибуховий відділ Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведе комплексне розслідування літального апарату.

  • Вранці 10 листопада, після нічної російської атаки БПЛА на Україну, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Згодом ще один дрон знайшли у Ришканському районі. 
  • 17 листопада під час масованої атаки по Україні російські ворожі ракети та безпілотники порушили повітряний простір Молдови. 
  • Пізніше міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що радари, які його країна має на озброєні, не здатні ідентифікувати безпілотники.
Теги:
Новини
Молдова
Війна з Росією
безпілотник
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