У МЗС Чехії вважають, що Росія відповідальна за 80% операцій впливу у світі

Про це заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський на міжнародній конференції "Стійка Європа", передає чеське МЗС.

"Наразі Росія відповідальна за 80 відсотків операцій впливу у світі. Це в чотири рази більше, ніж решта країн світу разом узятих. Нам потрібно набагато більше рішучості у боротьбі з впливом Кремля, ніж ми мали до цього часу. Рішенням є стратегічна комунікація, санкції, викриття злочинів та використання існуючих правових заходів", - сказав Ліпавський.

Водночас директор Департаменту комунікації МЗС Карел Смекал наголосив, що російська агресія проти України чітко демонструє необхідність більш ефективної протидії гібридним загрозам.

"Інформаційний простір є полем битви російського режиму і державна комунікація стає нагальною необхідністю. Я радий, що Чеська Республіка показує приклад", - додав він.