У МЗС Чехії вважають, що Росія відповідальна за 80% операцій впливу у світі
У міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що за 80% операцій впливу у світі відповідальна Росія: це у чотири рази більше за решту країн
Про це заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський на міжнародній конференції "Стійка Європа", передає чеське МЗС.
"Наразі Росія відповідальна за 80 відсотків операцій впливу у світі. Це в чотири рази більше, ніж решта країн світу разом узятих. Нам потрібно набагато більше рішучості у боротьбі з впливом Кремля, ніж ми мали до цього часу. Рішенням є стратегічна комунікація, санкції, викриття злочинів та використання існуючих правових заходів", - сказав Ліпавський.
Водночас директор Департаменту комунікації МЗС Карел Смекал наголосив, що російська агресія проти України чітко демонструє необхідність більш ефективної протидії гібридним загрозам.
"Інформаційний простір є полем битви російського режиму і державна комунікація стає нагальною необхідністю. Я радий, що Чеська Республіка показує приклад", - додав він.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив 13 вересня про запровадження нових санкцій проти пропаганди Росії за спроби "підірвати і поляризувати вільні й відкриті суспільства". Йдеться, зокрема, про телекомпанію RT.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе