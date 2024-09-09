Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У МЗС Китаю заявили, що підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила представника до РФ для обговорення війни в Україні

У МЗС Китаю заявили, що підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила представника до РФ для обговорення війни в Україні

Дар'я Куркіна
9 вересня, 2024 понедiлок
14:00
Світ Китай

У Китаї підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила свого представника до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, аби обговорити війну в Україні

Зміст

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, передає Укрінформ.

Коментуючи поїздку індійського представника до Москви, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України, вона зазначила, що Китай підтримує зусилля стосовно цього.

"Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання "української кризи" мирним шляхом", - сказала речниця МЗС.

Мао акцентувала, що китайська позиція стосовно українського питання незмінна й полягає в прихильності вирішенню "кризи" шляхом переговорів.

"Китай готовий продовжувати працювати з міжнародним співтовариством, щоб накопичувати умови для політичного врегулювання конфлікту", - додала вона.

Також зазначено, що речниця МЗС КНР не відповіла на запитання про плани уряду її держави щодо сприяння завершенню війни в Україні.

  • 9 вересня стало відомо, що радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал планує відвідати Росію та зустрітися з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України.
Теги:
Україна
Росія
Китай
Індія
Війна з Росією
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Сергій Фурса
8 вересня, 2024 неділя
Чи пов'язані вимкнення світла і звільнення Кудрицького
Boeing Starliner
Автор Ксенія Золотова
7 вересня, 2024 субота
Космічний корабель Boeing Starliner повернувся на Землю без астронавтів
Курська область
Автор Юлія Лаврук
7 вересня, 2024 субота
Жителям підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини показують новини, заборонені на росТБ
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.87
    Купівля 40.87
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 45.23
    Продаж 45.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
15:11
НБУ
Нацбанк спростував інформацію про нібито встановлення лімітів за рахунками клієнтів
15:01
Одруження через скайп
У Дії запрацювала послуга "Шлюб онлайн"
14:58
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ не рекомендує перезапускати жоден реактор на ЗАЕС, доки триває війна, - Гроссі
14:40
окупаційний символ Z
У литовській Клайпеді розслідують появи літери "Z" на обʼєктах
14:36
Літак Ан-2 розбився у Росії
У Підмосков'ї розбився російський літак Ан-2: екіпаж загинув
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
новини Хмельницького
У Хорватії сталася ДТП за участю автобуса з мігрантами: постраждали 14 людей
14:15
Китай та росія
РФ і Китай проведуть спільні навчання морських і повітряних сил
14:07
наслідки удару України по авіабазі "Маринівка"
Британська розвідка показала супутникові знімки наслідків удару України по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області РФ
14:01
Всеволод Князєв
ВАКС продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на ексголову Верховного Суду Князєва
14:00
OPINION
Навздогін Паралімпіаді: у Парижі виступала команда на три літери
13:47
НАТО
У НАТО заявили, що не знають, чи навмисно російський безпілотник впав у Латвії
13:44
Дитяче Євробачення – 2024 оголосило фіналістів нацвідбору
13:37
Литва прапор
Литва готує національний план масової евакуації. Його розроблять до початку жовтня
13:30
тайфун
У В'єтнамі вирує тайфун Ягі: 59 людей загинули, сотні поранених
13:19
На Полтавщині затримали підпалювача обʼєктів Укрзалізниці
13:05
Пресреліз
Театр Заньковецької у Львові - фото залу
“Еспресо” і Театр імені Марії Заньковецької у Львові започаткували партнерство
13:03
Telegram
Опитування КМІС: 9% респондентів підтримують повну заборону Telegram, а 54% - за певні обмеження й контроль
13:02
електроенергія
​​Рівень споживання зріс, проте вимкнень світла не заплановано: ситуація в енергосистемі 9 вересня
13:02
F-16 Данія
"Результати розслідування будуть відомі найближчим часом": Сирський прокоментував катастрофу F-16
12:38
Дональд Трамп
Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, - NYT
12:11
осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 вересня очікувати дощів і похолодання
12:01
OPINION
У підручнику Україна без Криму. Міністерство освіти і науки, ви сказилися?
11:56
Ексклюзив
Скиди відходів підприємств з території РФ: екологиня Тимочко про джерела забруднення річок Сейм та Десна
11:52
Нікіта Мазепін
Посли ЄС планують виключити зі списку санкцій матір Пригожина і російського експілота F1 Мазепіна, - ЗМІ
11:50
аркейн
Новий сезон "Аркейн" від Netflix отримав український дубляж
11:38
вибори росія
В ЄС засудили російські "вибори" у Криму і назвали їхні результати нікчемними
11:27
На фото: концерт Океан Ельзи
Ексучасник "Океану Ельзи" Гудімов доєднається до гурту на концертах у Палаці спорту
11:26
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Адвокати Костянтина Жеваго повідомляють про відсутність підстав для заочного обрання йому запобіжного заходу
11:21
Обстріл Чернігівщини 9 вересня
РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів прикордоння Чернігівщини цьогоріч: є постраждалі і руйнування
11:20
Огляд
AGM-158 JASSM — малопомітна крилата ракета повітряного базування
Непомітні для радарів, уникають ППО: все про ракети для F-16 JASSM та їхні можливості
11:02
Обстріл Нікополя 9 вересня
Росіяни випустили по Нікополю майже 10 артснарядів: загинула 16-річна дівчинка, троє людей постраждали
10:53
у шкільному підручнику надрукували карту України без Криму
"Прикра неуважність": у шкільному підручнику надрукували карту України без Криму, співавторка і верстальники прокоментували
10:49
Оновлено
"Шахеди", дрони, ППО
Росія в ніч на 9 вересня атакувала Україну: у Харкові є 2 "прильоти" КАБів
10:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:47
Оновлено
граната
У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході в "АТБ": є постраждалі
10:46
Огляд
міжнародний огляд
Як Росія таємно пробирається в консервативні ЗМІ Америки та поезія, що допомагає описати жахи війни. Акценти світових медіа 9 вересня
10:46
Огляд
Кріштіану Роналду
Роналду забив 900 голів, Мессі залишили без "Золотого м'яча", а Китай виграв 220 медалей на Паралімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень
10:37
Ексклюзив
знищені окупанти
Це досить ефективний засіб викурювання ворога: радник Командувача сухопутних військ ЗСУ про дрон "Дракон"
10:15
Оновлено
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV