У МЗС Китаю заявили, що підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила представника до РФ для обговорення війни в Україні
У Китаї підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила свого представника до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, аби обговорити війну в Україні
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, передає Укрінформ.
Коментуючи поїздку індійського представника до Москви, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України, вона зазначила, що Китай підтримує зусилля стосовно цього.
"Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання "української кризи" мирним шляхом", - сказала речниця МЗС.
Мао акцентувала, що китайська позиція стосовно українського питання незмінна й полягає в прихильності вирішенню "кризи" шляхом переговорів.
"Китай готовий продовжувати працювати з міжнародним співтовариством, щоб накопичувати умови для політичного врегулювання конфлікту", - додала вона.
Також зазначено, що речниця МЗС КНР не відповіла на запитання про плани уряду її держави щодо сприяння завершенню війни в Україні.
- 9 вересня стало відомо, що радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал планує відвідати Росію та зустрітися з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України.
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