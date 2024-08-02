У МЗС КНР заявили, начебто китайсько-бразильський "план про закінчення війни в Україні" отримав позитивну реакцію 110 країн

Відповідну заяву оприлюднило МЗС Китаю після поїздки спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії, передає "Радіо Свобода".

"Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн. Китай готовий і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного вирішення української кризи", – зазначено у заяві.

Підкреслюється, що спецпредставник КНР здійснив у травні візити до країн Глобального Півдня, за результатами яких Пекін підготував новий "мирний план" із шести пунктів, який має завершити війну в Україні.