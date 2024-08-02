У МЗС КНР заявили, начебто китайсько-бразильський "план про закінчення війни в Україні" отримав позитивну реакцію 110 країн
План Китаю і Бразилії щодо "завершення війни в Україні" нібито отримав позитивну реакцію 110 світових країн
Відповідну заяву оприлюднило МЗС Китаю після поїздки спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії, передає "Радіо Свобода".
"Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн. Китай готовий і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного вирішення української кризи", – зазначено у заяві.
Підкреслюється, що спецпредставник КНР здійснив у травні візити до країн Глобального Півдня, за результатами яких Пекін підготував новий "мирний план" із шести пунктів, який має завершити війну в Україні.
- 26 липня стало відомо, що Китай відправить спеціального представника уряду у справах Євразії Лі Хуея до країн Глобального Півдня для проведення "консультацій щодо України".
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