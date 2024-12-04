У Намібії президенткою вперше обрали жінку
За результатами виборів у Намібії, перемогу здобула кандидатка від панівної партії SWAPO Нетумбо Нанді-Ндаїтва, ставши першою жінкою-президентом африканської країни
Про це пише Reuters, посилаючись на виборчу комісію Намібії.
Як зазначається, 72-річна Нанді-Ндаїтва раніше обіймала посаду віцепрезидента. За результатами виборів 27 листопада, вона отримала близько 57% голосів і здобула переконливу перемогу, необхідну для подолання 50-відсоткового бар'єра.
Основним суперником Нанді-Ндаїтви був Пандулені Ітула з опозиційної партії Independent Patriots for Change (IPC), який посів друге місце з 26% голосів.
"Народ Намібії проголосував за мир і стабільність", - заявила вона після оголошення результатів.
Нанді-Ндаїтва приєдналася до SWAPO у 1960-х роках, коли партія вела боротьбу за незалежність від апартеїду Південної Африки, і обіймала низку високих посад, зокрема міністра закордонних справ. Її перемога продовжує 34-річне правління SWAPO, яка очолювала країну з моменту здобуття незалежності у 1990 році.
На виборах до Національної асамблеї партія SWAPO також здобула більшість, отримавши 51 із 96 місць. IPC виграла 20 місць і стала офіційною опозицією. Проте опозиційна партія оголосила, що оскаржуватиме результати в суді через грубі порушення у виборчому процесі.
Попри технічні труднощі та затримки через брак виборчих бюлетенів, аналітики відзначають, що Нанді-Ндаїтва змогла об’єднати різні фракції SWAPO та зберегти репутацію, вільну від корупційних скандалів.
"Вона справжня державниця, яка розуміє систему. Її досвід і довіра виборців допомогли здобути перемогу", - зазначила політична аналітикиня Раккел Андреас.
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