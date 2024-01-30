У Нідерландах стався вибух у житловому комплексі: частину будівлі знищено, є постраждалі

Про це інформує місцеве видання Nl Times.

Зазначається, що потужний вибух пролунав у понеділок близько 20:25 за місцевим часом в одному з будинків. Внаслідок вибуху з гаража, розташованого в будівлі, вилетів автомобіль, а в сусідніх будівлях повибивало шибки з вікон.

Декілька людей отримали травми. Щонайменше одну людину госпіталізували. Про її стан поки що немає інформації.

ЗМІ пише, що навіть через три години після інциденту пожежники все ще намагалися взяти ситуацію під контроль. Вогонь поширився на дах будинку, куди не може дістатися пожежна команда.

"Щоб вогонь не перекинувся на супермаркет з іншого боку, необхідно було знести будівлю між ними. Як запобіжний захід евакуйовано сусіднє сховище феєрверків", - додали у пожежній службі Нідерландів.

За словами рятувальників, повністю загасити вогонь вдалось тільки рано вранці вівторка.

Мешканців, які втратили свої домівки, доставили до рекреаційного спортивного центру. Зазначається, що нещодавно у цьому ж районі застрелили перехожого. Правоохоронні органи розслідують можливий зв'язок між цими двома подіями.