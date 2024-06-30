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Головна Світ У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули і постраждали 66 людей

У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули і постраждали 66 людей

30 червня, 2024 неділя
10:01
Світ Нігерія

У суботу, 29 червня, у штаті Борно на північному сході Нігерії у результаті вибухів бомб загинули щонайменше 18 людей, ще 48 зазнали поранень. Підозрюється, що це була атака мусульманських терористів-смертників

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що перший вибух пролунав на весільній церемонії близько 15:00 за місцевим часом. Згодом ще один - у лікарні загального профілю міста Гвоза, а третій - на похороні.

Генеральний директор Державного агентства з надзвичайних ситуацій Борно (SEMA) Баркіндо Мухаммад Саїду відвідав місце вибуху у Гвозі. За даними SEMA, серед загиблих є чоловіки, жінки та діти.

Як пише Reuters, причиною вибухів могла бути атака терористів-смертників. Упродовж останніх 15 років штат Борно є епіцентром ісламістського повстання. Найбільш активно тут діють два терористичні угруповання - "Боко Харам" та "Ісламська держава Західної Африки". Унаслідок їхніх терористичних атак зі штату вимушено переселилися понад 2 млн людей, а вбитими та пораненими стали понад 40 тисяч нігерійців.

Поки що жодна з ісламістських організацій не взяла відповідальності за скоєне у штаті Борно.

  • У листопаді 2023 року у посольстві Канади в Нігерії прогримів вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.
Теги:
Нігерія
Африка
терорист
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