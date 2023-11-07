У посольстві Канади в Нігерії прогримів вибух: загинули двоє людей

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі на платформі Х.

"Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію. Висловлюю щирі співчуття сім'ям двох загиблих у цій трагедії", - написала Джолі.

Речник президента Нігерії Бола Тінубу заявив, що в понеділок у Верховній комісії Канади виникла пожежа, є загиблі та постраждалі. Але не навів жодних цифр, інформує Reuters.

Верховна комісія Канади в Нігерії, не коментуючи вибух, повідомила в соціальних мережах, що "тимчасово призупинила роботу".

У п’ятницю Сполучені Штати та Великобританія заявили про "підвищену загрозу для великих готелів у великих містах Нігерії" та застерегли від поїздок до найбільш густонаселеної країни Африки.

Західні країни регулярно попереджають про небезпеку поїздок до Нігерії, що уряд країни вважає необґрунтованим.