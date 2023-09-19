Трюдо звинувачує Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади

Про це пише The New York Times.

Виступаючи в Палаті громад, Трюдо сказав, що він порушив питання про причетність Індії до стрілянини в Хардіпа Сінгха Ніджара у розмові безпосередньо з прем’єр-міністром Нарендрою Моді на саміті G20 на початку цього місяця. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.

"Будь-яка причетність іноземного уряду до вбивства канадського громадянина на території Канади є неприйнятним порушенням нашого суверенітету", — сказав пан Трюдо законодавцям. Він запевнив, що Канада тисне на Індію, щоб вона співпрацювала з розслідуванням убивства.

Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала очільником індійської розвідки в Канаді.

Трюдо сказав, що велика спільнота канадців індіанського походження була обурена вбивством і в деяких випадках побоюється за свою особисту безпеку. За оцінками, у Канаді проживає від 1,4 до 1,8 мільйона канадців індіанського походження, багато з яких є сикхами. До їх числа входить Джагміт Сінгх , лідер опозиційної Нової демократичної партії, яка утримує при владі уряд меншості Трюдо.

Звинувачення в тому, що уряд Індії причетний до спланованого вбивства в Канаді, ймовірно, ще більше зіпсує і без того напружені відносини між двома країнами. Раніше у вересні Канада призупинила переговори щодо торговельної угоди з Індією, яку мали укласти цього року. А під час G20 Моді виключив Трюдо зі списку лідерів, з якими він проводив офіційні двосторонні зустрічі.

45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї у Британській Колумбії. Слідчі з Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не повідомляли, чи напад був політично мотивованим.

Але Ніджар був відомий тим, що виступав за створення незалежної сикхської держави Халістан, яка включала б частини штату Пенджаб в Індії, і Індія оголосила його у розшук, як терористом.

"Якщо ці звинувачення правдиві, вони демонструють обурливу образу суверенітету Канади", – заявив лідер Консервативної партії П’єр Пуальєвр. "Наші громадяни повинні бути захищені від позасудових вбивств усіх видів, особливо від іноземних урядів".