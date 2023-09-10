"Путін не перемалює карту, як йому захочеться": прем'єр Канади засудив псевдовибори на ТОТ

Про це він сказав під час саміту G20 в Індії.

"Цього тижня Володимир Путін спробував провести так звані вибори на окупованих українських територіях – цинічну спробу легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Але українців не обдуриш, і нас теж. Канада не визнає і ніколи не визнаватиме результатів цих фіктивних виборів або спробу Росії незаконно анексувати Україну", - наголосив Трюдо.

За його словами, фальшивий вибір, який пропонують жителям Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також АР Крим та міста Севастополь, "є замахом на суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України". Крім того, ці фіктивні вибори є серйозними порушеннями міжнародного права, включаючи статут ООН.

"Ми рішуче засуджуємо незаконну агресивну війну Росії проти України та її спробу анексії території України. Канада залишатиметься єдиною з нашими партнерами з G7, щоб гарантувати, що Володимир Путін і поплічники російського режиму понесуть наслідки за свої дії", - додав прем'єр Канади.

Трюдо звернувся до українців, які продовжують кидати виклик авторитаризму російського режиму, і сказав, що Канада продовжуватиме підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно.

"Ми бачимо крізь брехню. Путін не буде перемалювати карту, як йому заманеться, і територія України залишиться українською", - констатував канадський прем'єр-міністр.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня того ж року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

Псевдовибори на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори".

Згодом Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

На засіданні Ради Безпеки ООН 8 вересня обговорили спроби Росії організувати місцеві псевдовибори на окупованих територіях. Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав ввести жорсткі санкції.

У Центрі нацспротиву зазначали, що на тимчасово окупованих територіях України ворог проводить псевдовибори на "дільницях", які рашисти наповнять бюджетниками, студентами й гастролерами з РФ.

Невдовзі Рух ЧЕСНО повідомив, що самопроголошені губернатори Херсонської та Запорізької областей, а також ватажки терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР" очолили списки кандидатів від "Єдиної Росії".

10 вересня командування Сил оборони закликало ігнорувати псевдовибори на ТОТ. У Генштабі зазначили, що переважна частина кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями. Окупанти просто використовують їх для приховування реальних “керманичів” захоплених територій.