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Російські загарбники готують масовку для псевдоголосування на ТОТ

7 вересня, 2023 четвер
15:18
Війна з Росією вибори

На тимчасово окупованих територіях України ворог проводить псевдовибори на "дільницях", які рашисти наповнять бюджетниками, студентами й гастролерами з РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

З 8 по 10 вересня масовка на ТОТ розпочне атакувати "дільниці".

"Сьогодні останній день "дострокового голосування", яке окупанти проводять на вулицях й за місцем проживання. Вже завтра росіяни відкриють "дільниці", як будуть працювати три дні", - розповідають у пресслужбі.

Спротив з'ясував, що для пропаганди ворог прагне створити ілюзію високої явки на "голосуванні", адже місцеве населення не бажає брати участь у псевдовиборах.

"Завтра на ТОТ не працюватимуть бюджетні установи, а їх працівники будуть організовано голосувати на визначених дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер "журналістів", - пояснюють у ЦНС.

Задля масовки залучатимуть студентів нібито волонтерських організацій, бюджетників та гастролерів з Росії. Низьку відвідуваність на більшості "дільниць" виправдовуватимуть тим, що багато людей "проголосували" за місцем проживання.

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені. 

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори". 

вибори
російська армія
окуповані території
окупанти
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