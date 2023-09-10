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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Російська армія втратила в Україні за добу 490 військових, 10 танків і засіб ППО

10 вересня, 2023 неділя
08:04
Війна з Росією окупанти Маріуполь

За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 268 630 своїх солдатів. У ніч на неділю, 10 вересня, окупанти запустили 32 дрони типу "шахед" для атаки території України, 25 з них - вдалося збити засобами ППО

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 268 630 (+490) осіб
  • танків ‒ 4554 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16)
  • артилерійських систем – 5811 (+22)
  • РСЗВ – 760 (+3)
  • засобів ППО ‒ 509 (+1)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40)
  • спеціальної техніки ‒ 872 (+2)

Дані уточнюються.

Втрати РФ за 9 вересня

Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти вночі атакували Україну 32 ударними дронами, 25 з них - знищила ППО

У Генштабі зазначають, що більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували на Київщину. 

Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка, Чернещина Харківської області, Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Андріївка, Красногорівка, Старомайорське, Спірне, Веселе, Пречистівка, Золота Нива Донецької області, Роботине, Кам’янка Запорізької області, Архангельське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень російської та української армій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії та метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилах.

Авіація ЗСУ 8 разів атакувала райони скупчення ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ уражено 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Командування Сил оборони закликає ігнорувати псевдовибори на ТОТ

Генштаб нагадує, що 10 вересня 2023 року, на тимчасово окупованих територіях України окупаційною владою сплановано проведення незаконних “виборів голів та депутатів місцевих рад”.

Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних “керманичів” захоплених територій.

Зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ, а сам факт їх проведення й участь місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора.

Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська.

  • Пізно ввечері суботи, 9 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників. Хронологію подій - читайте у новині за посиланням.
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