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Псевдовибори на ТОТ: хто очолює списки і як уникнути примусового голосування

9 вересня, 2023 субота
13:03
Війна з Росією

Самопроголошені губернатори Херсонської та Запорізької областей, а також ватажки терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР" очолили списки кандидатів від "Єдиної Росії". Як уникнути примусового голосування

Про це пише Рух ЧЕСНО.

На сайті Центральної виборчої комісії РФ з'явилась інформація про те, хто очолює списки "кандидатів" на псевдовиборах.

Самопроголошені губернатори тимчасово окупованих областей України та керівники т.зв. ДНР та ЛНР Євген Балицький, Володимир Сальдо, Денис Пушилін та Леонід Пасічник представляють "Єдину Росію" у списках "кандидатів".

Першим номером в чотирьох окупованих областях балотується лідер ЛДПР (Ліберально-демократичної партії) Леонід Слуцький. 

Партія "Справедлива Росія"

  • В Запорізькій області партію "Справедлива Росія" очолює колишній депутат Мелітопольської міськради Юрій Онищук;
  • В Херсонській області списки очолює ексрегіонал Ігор Щепелін;
  • На Луганщині - генеральний директор ТК "Вояж" Геннадій Тараканов;
  • На Донеччині — депутатка держдуми Олена Драпеко.

Комуністична партія

  • У Запорізькій області списки очолює кримський колаборант, ексдепутат ВР Криму Олег Слюсаренко;
  • на Херсонщині —   російський комуніст Раміль Замалетдінов;
  • на Донеччині — ексдепутат районної ради, один з організаторів референдуму у Донецьку Борис Литвинов;
  • на Луганщині — депутат так званої Народної ради ЛНР  Олександр Єрмоленко. 

Партія "Нові люди"

Очільники списків від цієї партії балотуються лише у т.з. ЛНР/ДНР - депутат так званої Народної ради ДНР Олексій Дорофєєв та місцевий ФОП Вадим Колеснік. 

Фото: Рух ЧЕСНО

Як уникнути примусового голосування

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає мешканців ТОТ не допомагати в організації ворожих виборів.

Щоб уникнути голосування, ЦСК рекомендує пересидіти "вибори" вдома, або змінити місце перебування. Але для того, щоб організатори не змусили вас голосувати з дому, потрібно зачинитись і не подавати ознак присутності.

Уникати громадських місць (вокзали, торговельні площі, ринки тощо), адже у людних місцях в дні проведення псевдовиборів організатори будуть змушувати проголосувати якомога більшу кількість людей.

Не погоджуйтесь допомагати в організації та проведенні "виборів", працювати у виборчій комісії, агітувати за участь у виборах або допомагати матеріально чи логістично. За Законом України колаборантів буде притягнуло до відповідальності, їм загрожуватиме до 10 років позбавлення волі.

Намагайтеся уникнути голосування, але якщо через загрозу життю та здоров'ю ви ніяк не можете цього уникнути думайте про вашу безпеку.

Саме "голосування" не є кримінальним правопорушення, бо його результати не визнає жодна цивілізована держава.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори". 

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

8 вересня, на засіданні Ради Безпеки ООН було обговорено спроби Росії організувати місцеві псевдовибори на окупованих територіях. Кислиця закликав ввести жорсткі санкції

Росія
вибори
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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