У Німеччині допускають відправку в Україну Taurus, однак є умова
Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив про свою підтримку постачання Україні крилатих ракет Taurus великої дальності, але за однієї умови
Про це інформує Handelsblatt.
"Я б не зробив цього просто так, - зазначив Мерц. - Я б сказав: якщо бомбардування не припиняться, то першим кроком має бути зняти обмеження на дальність. А другим кроком для нас буде доставка Taurus".
Він додав, що подальші дії Путіна залежатимуть від того, "наскільки далеко він захоче зайти в цій війні".
Зокрема, Мерц розкритикував коаліційний уряд канцлера Шольца за брак стратегічного бачення щодо України, звинувачуючи його в надмірній відкритості та публічних суперечках стосовно подальших кроків у війні.
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Політик також закликав до європейського рішення щодо постачання Taurus, підкреслюючи необхідність зменшення залежності Європи від США у питанні допомоги Україні.
За його словами, з огляду на можливу перемогу Трампа на президентських виборах у США, Європі необхідно терміново підготуватися до провідної ролі в питанні України.
Крім того, Мерц виступив за значне збільшення військових витрат Німеччини, заявивши про необхідність досягнення рівня 3% ВВП на оборону замість нинішніх 2%.
На його переконання, швидке озброєння Росії створює загрозу нападу на територію НАТО протягом наступних 5-8 років.
Він наголосив, що Німеччина і Захід помилялися, коли вважали, що Путін не вторгнеться в Україну.
"Ми не повинні помилитися знову, - додав Мерц. - Ціна (ще однієї помилки - ред.) буде набагато вищою".
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц розсміявся, розповідаючи, чому він проти постачання ракет Taurus Україні. Це викликало суспільне обурення.
- Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що в першу чергу партнери, включаючи Німеччину, мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її в Криму.
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