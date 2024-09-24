У Німеччині невідомі облили будинок українських біженців свинячою кров'ю

Про це повідомляє Welt.

"У Бранденбурзі невідомі вимазали свинячою кров'ю фасад будинку для біженців. Вони також перекинули дві свинячі голови через будівельний паркан на ділянку", - йдеться у повідомленні.

Служба державної безпеки почала розслідування. Натомість журналісти видання припускають, що вчинок був расистсько-вмотивованим.