У Німеччині розпочалися мирні переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану

Про це повідомляє Reuters.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала обидві країни у листопаді, а канцлер Олаф Шольц зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки цього місяця.

"І прем'єр-міністр Пашинян, і президент Алієв заявили, що готові до миру і готові вирішувати невирішені питання виключно мирним шляхом", - заявила Бербок.

За її словами, тридцять років конфлікту принесли величезні страждання, втрати життя та глибокі шрами для обох сторін.

Зазначається, що Бербок зустрілася окремо зі своїми азербайджанськими та вірменськими колегами у середу, перш ніж провести тристоронню зустріч.