У Німеччині розпочалися мирні переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану
У Німеччині розпочалися дводенні мирні переговори міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії
Про це повідомляє Reuters.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала обидві країни у листопаді, а канцлер Олаф Шольц зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки цього місяця.
"І прем'єр-міністр Пашинян, і президент Алієв заявили, що готові до миру і готові вирішувати невирішені питання виключно мирним шляхом", - заявила Бербок.
За її словами, тридцять років конфлікту принесли величезні страждання, втрати життя та глибокі шрами для обох сторін.
Зазначається, що Бербок зустрілася окремо зі своїми азербайджанськими та вірменськими колегами у середу, перш ніж провести тристоронню зустріч.
- 24 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан нібито може напасти на сусідню республіку, у Баку таку заяву назвали безпідставною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.23Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе