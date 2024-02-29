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У Німеччині розпочалися мирні переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану

29 лютого, 2024 четвер
05:07
Світ переговори між Вірменією та Азербайджаном

У Німеччині розпочалися дводенні мирні переговори міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії

Про це повідомляє Reuters.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала обидві країни у листопаді, а канцлер Олаф Шольц зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки цього місяця.

"І прем'єр-міністр Пашинян, і президент Алієв заявили, що готові до миру і готові вирішувати невирішені питання виключно мирним шляхом", - заявила Бербок.

За її словами, тридцять років конфлікту принесли величезні страждання, втрати життя та глибокі шрами для обох сторін.

Зазначається, що Бербок зустрілася окремо зі своїми азербайджанськими та вірменськими колегами у середу, перш ніж провести тристоронню зустріч.

  • 24 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан нібито може напасти на сусідню республіку, у Баку таку заяву назвали безпідставною.
Теги:
Німеччина
Азербайджан
Вірменія
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