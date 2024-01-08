У Німеччині стартувала масштабна акція протесту фермерів

Про це повідомляє Німецька асоціація фермерів.

За сприяння Німецької асоціації фермерів та державних асоціацій фермерів 8 січня стартувала масштабна акція протесту, яка відбудеться по всій країні. Вона триватиме протягом тижня, до 15 січня включно.

Протест буде перенесено до столиці 15 січня 2024 року з великою демонстрацією.

"Шановні фермери, запам’ятайте наступного тижня: ми проводимо мирні демонстрації та беремо участь лише в зареєстрованих і затверджених демонстраціях, мітингах та акціях", - йдеться у дописі асоціації в соцмережі Х.

Зазначається, що фермери протестують проти запланованого скасування сільськогосподарського дизельного топлива.

У асоціації попередили, що акція може призвести до пробок і навіть блокування цілих міських кварталів, доріг і частково федеральних автобанів по всій країні, адже протести заплановані в усіх 16 федеральних землях.