У Німеччині стартувала масштабна акція протесту фермерів
У понеділок, 8 січня, у Німеччині стартувала масштабна акція протесту двох фермерських асоціацій, яка, ймовірно, загрожуватиме транспортним колапсом у багатьох місцях країни
Про це повідомляє Німецька асоціація фермерів.
За сприяння Німецької асоціації фермерів та державних асоціацій фермерів 8 січня стартувала масштабна акція протесту, яка відбудеться по всій країні. Вона триватиме протягом тижня, до 15 січня включно.
Протест буде перенесено до столиці 15 січня 2024 року з великою демонстрацією.
"Шановні фермери, запам’ятайте наступного тижня: ми проводимо мирні демонстрації та беремо участь лише в зареєстрованих і затверджених демонстраціях, мітингах та акціях", - йдеться у дописі асоціації в соцмережі Х.
Зазначається, що фермери протестують проти запланованого скасування сільськогосподарського дизельного топлива.
У асоціації попередили, що акція може призвести до пробок і навіть блокування цілих міських кварталів, доріг і частково федеральних автобанів по всій країні, адже протести заплановані в усіх 16 федеральних землях.
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У суботу, 6 січня, відбулось підписання угоди між міністром сільського господарства та фермерами, які протестували на ПП "Медика — Шегині".
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