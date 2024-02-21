У Німеччині викрили масштабну російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей
Про це пише DW.
За даними відомства, може йтися про невідкладні потоки коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.
У рамках цього розслідування співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових та комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія.
Крім того, обшуки також провели в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 обвинувачених у віці від 31 до 58 років, проте жодні інші подробиці про них не повідомляються.
За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що в основному група діяла з Берліна та Риги.
Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.
- Напередодні завдяки масштабній операції, в якій брали участь правоохоронці десятка країн, вдалося знешкодити LockBit – одну з найбільших хакерських мереж у світі.
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