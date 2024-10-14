У Німеччині засудили 80-річного ексофіцера Штазі за вбивство, скоєне пів століття тому
Берлінський земельний суд призначив 80-річному ексофіцерові Штазі Манфреду Н. 10 років за ґратами за вбивство у 1974 році поляка за завданням спецслужб Німецької Демократичної Республіки
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначено, що колишнього співробітника Штазі засудили у справі про стрілянину на німецько-німецькому кордоні 50-річної давності. Тоді ще старший лейтенант Манфред 29 березня 1974 року застрелив 38-річного поляка Чеслава Кукучку із засідки за вказівкою Німецької Демократичної Республіки.
У матеріалі йдеться, що розслідування у справі не порушували багато років, допоки у 2016 році в архівах Штазі виявили вирішальну підказку щодо особи стрільця.
У 2017 році влада припустила, що вбивство було ненавмисним та припинила провадження, однак у 2023 році прокуратура висунула звинувачення, оскільки впевнилась: вбивство було умисним.
Німецький суд під час розгляду справи дійшов висновку, що обвинувачений був виконавцем, хоча головуючий суддя зазначив, що чоловік скоїв злочин не з особистих причин: його спланувало Штазі.
- 27 травня у Німеччині визнали винним у шпигунстві на користь Росії колишнього офіцера бундесверу Томаса Х. за те, що він передавав російському керівництву військову інформацію про збройні сили ФРН.
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