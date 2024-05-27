У Німеччині засудили колишнього офіцера бундесвера за шпигунство на користь Росії
У Німеччині визнали винним у шпигунстві на користь Росії колишнього офіцера бундесверу Томаса Х. за те, що він передавав російському керівництву військову інформацію про збройні сили ФРН
Про це повідомляє DW.
Згідно з рішенням Вищого земельного суду в Дюссельдорфі, прийнятим у понеділок, 27 травня, 54-річного Томаса було засуджено до тюремного ув'язнення строком на три з половиною роки.
Чоловіка затримали влітку 2023 року, тоді федеральна прокуратура Німеччини звинуватила його у передачі російській секретній службі інформації, яку він отримав, працюючи у Федеральному відомстві з озброєнь, інформаційних технологій і використання бундесверу, розташованому в Кобленці.
Свою провину і той факт, що він з травня 2023 року за власною ініціативою звертався до Генерального консульства РФ у Бонні та російського посольства в Берліні з пропозицією передачі секретної інформації, підсудний визнав на судовому засіданні минулого місяця. Щодо своїх мотивів Томас Х. пояснив, що ним рухав страх перед загрозою ядерної війни в Україні.
Довідково: Томас Х. працював у відомстві, що відповідає за закупівлі зброї для бундесверу й щорічно укладає оборонні контракти на мільярди євро, закуповуючи необхідне обладнання для збройних сил Німеччини.
-
9 травня суд у Польщі позбавив недоторканності й дозволив арешт судді воєводського адміністративного суду Томаша Шмідта, який фігурує у справі про роботу на іноземну розвідку й втік до Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.02 Купівля 40.02Продаж 40.55
- EUR Купівля 43.31Продаж 44.02
- Актуальне
- Важливе