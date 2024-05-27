У Німеччині засудили колишнього офіцера бундесвера за шпигунство на користь Росії

Про це повідомляє DW.

Згідно з рішенням Вищого земельного суду в Дюссельдорфі, прийнятим у понеділок, 27 травня, 54-річного Томаса було засуджено до тюремного ув'язнення строком на три з половиною роки.

Чоловіка затримали влітку 2023 року, тоді федеральна прокуратура Німеччини звинуватила його у передачі російській секретній службі інформації, яку він отримав, працюючи у Федеральному відомстві з озброєнь, інформаційних технологій і використання бундесверу, розташованому в Кобленці.

Свою провину і той факт, що він з травня 2023 року за власною ініціативою звертався до Генерального консульства РФ у Бонні та російського посольства в Берліні з пропозицією передачі секретної інформації, підсудний визнав на судовому засіданні минулого місяця. Щодо своїх мотивів Томас Х. пояснив, що ним рухав страх перед загрозою ядерної війни в Україні.

Довідково: Томас Х. працював у відомстві, що відповідає за закупівлі зброї для бундесверу й щорічно укладає оборонні контракти на мільярди євро, закуповуючи необхідне обладнання для збройних сил Німеччини.