У Норвегії вертоліт зазнав аварії та впав в океан: загинула людина

Про це пише Reuters.

За повідомленням поліції, одна людина загинула в результаті аварії гелікоптера. Ще одна особа отримала легкі травми, а четверо інших – ушкодження різного ступеня.

Це був пошуково-рятувальний вертоліт, який в середу ввечері зник з радарів, перебуваючи над морем біля Бергена.

Гелікоптери такого типу оснащені передавачами аварійного пеленгу. Сигнал спрацював, коли вертоліт впав в океан, аварійний сигнал отримав Головний рятувальний центр.

Два автомобілі швидкої допомоги і рятувальний вертоліт Збройних сил Норвегії прибули на місце події і розпочали рятувальну операцію.

Представник поліції зазначив, що вертоліт був моделі Sikorsky S-92 і на момент аварії виконував навчальну місію з пошуку і порятунку, додавши, що поки що зарано говорити про причини катастрофи.

Представник рятувальної служби повідомив, що на момент аварії в цьому районі був сильний вітер.