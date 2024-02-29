У Норвегії вертоліт зазнав аварії та впав в океан: загинула людина
Гелікоптер, на борту якого перебувало шестеро людей, у середу впав в океан біля узбережжя на заході Норвегії, одна людина загинула
Про це пише Reuters.
За повідомленням поліції, одна людина загинула в результаті аварії гелікоптера. Ще одна особа отримала легкі травми, а четверо інших – ушкодження різного ступеня.
Це був пошуково-рятувальний вертоліт, який в середу ввечері зник з радарів, перебуваючи над морем біля Бергена.
Гелікоптери такого типу оснащені передавачами аварійного пеленгу. Сигнал спрацював, коли вертоліт впав в океан, аварійний сигнал отримав Головний рятувальний центр.
Два автомобілі швидкої допомоги і рятувальний вертоліт Збройних сил Норвегії прибули на місце події і розпочали рятувальну операцію.
Представник поліції зазначив, що вертоліт був моделі Sikorsky S-92 і на момент аварії виконував навчальну місію з пошуку і порятунку, додавши, що поки що зарано говорити про причини катастрофи.
Представник рятувальної служби повідомив, що на момент аварії в цьому районі був сильний вітер.
- 23 лютого у США поблизу Бунвіля розбився вертоліт національної гвардії штату Міссісіпі AH-64 Apache, унаслідок чого загинули двоє пілотів, також є постраждалі.
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