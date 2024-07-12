У Норвезькому морі зіткнулися російські корабель і глибоководний апарат, - ГУР
1 липня під час випробувань в акваторії Норвезького моря модернізований російський глибоководний апарат АС-36 зазнав пошкоджень внаслідок зіткнення з кораблем
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зазначається, що модернізація апарата АС-36 відбувалась у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року.
За даними ГУР, носієм АС-36 став рятувальний корабель північного флоту Росії "Михайло Рудніцькій".
Натомість на момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж корабля не впорався з керуванням - це призвело до зіткнення корпусів корабля та апарата АС-36. Унаслідок цього російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.
Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту АС-36, пише ГУР.
- Напередодні російські спецслужби заявили про нібито спробу України влаштувати теракт на важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську, а також замах на трьох високопоставлених військовослужбовців міноборони Росії в Москві.
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