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У Новосибірську понад 200 об'єктів залишилися без опалення у -15°C

11 січня, 2024 четвер
10:06
Світ У Новосибірську понад 200 об'єктів залишилися без опалення у -15°C

У російському Новосибірську два райони залишилися без опалення та гарячої води через прорив труби. Зараз температура у місті -15°C

Про це пише російське ЗМІ ASTRA.

"Через прорив труби, прокладеної ще 1974 року, Ленінський та Кіровський райони залишилися без тепла. Там є приблизно 200 різних об'єктів. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також постраждали трамвайні колії, які залило гарячою водою. Мерія обіцяє усунути наслідки аварії вже надвечір.

Наразі температура в Новосибірську -15°C. Вночі, коли сталася аварія, вона спускалася до -25°C.

  • Вранці 4 січня у Москві спалахнула підстанція, внаслідок чого три райони залишилися без світла та опалення. На вулиці -27 °С, а температура у квартирах падає.
Росія
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