У Новосибірську понад 200 об'єктів залишилися без опалення у -15°C

Про це пише російське ЗМІ ASTRA.

"Через прорив труби, прокладеної ще 1974 року, Ленінський та Кіровський райони залишилися без тепла. Там є приблизно 200 різних об'єктів. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також постраждали трамвайні колії, які залило гарячою водою. Мерія обіцяє усунути наслідки аварії вже надвечір.

Наразі температура в Новосибірську -15°C. Вночі, коли сталася аварія, вона спускалася до -25°C.