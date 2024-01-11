У Новосибірську понад 200 об'єктів залишилися без опалення у -15°C
У російському Новосибірську два райони залишилися без опалення та гарячої води через прорив труби. Зараз температура у місті -15°C
Про це пише російське ЗМІ ASTRA.
"Через прорив труби, прокладеної ще 1974 року, Ленінський та Кіровський райони залишилися без тепла. Там є приблизно 200 різних об'єктів. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також постраждали трамвайні колії, які залило гарячою водою. Мерія обіцяє усунути наслідки аварії вже надвечір.
Наразі температура в Новосибірську -15°C. Вночі, коли сталася аварія, вона спускалася до -25°C.
- Вранці 4 січня у Москві спалахнула підстанція, внаслідок чого три райони залишилися без світла та опалення. На вулиці -27 °С, а температура у квартирах падає.
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