У Пакистані студента засудили до страти за богохульство у WhatsApp

Про це повідомляє BBC.

Суд провінції Пенджаб заявив, що студент поділився "блюзнірськими" світлинами та відео з наміром образити релігійні почуття мусульман.

Справа була відкрита у 2022 році відділом боротьби з кіберзлочинністю Федерального агентства розслідувань Пакистану (FIA) в Лахорі, столиці провінції Пенджаб. Згодом справу передали до місцевого суду в місті Гуджранвала.

За цією ж справою до довічного ув'язнення засуджено 17-річного студента. Обидва обвинувачені свою провину заперечують.

У постанові суду заявляється, що 22-річного хлопця засудили до смертної кари за підготовку світлин та відео, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.

Молодший підсудний отримав довічне ув'язнення за поширення цього матеріалу. Цього студента засудили до довічного ув'язнення замість смертної кари, оскільки він є неповнолітнім, повідомили в суді.

Богохульство у Пакистані карається смертю. Деякі люди зазнають самосуду ще до того, як їхні справи потрапляють до суду.

Закони проти богохульства були вперше кодифіковані британськими правителями Індії та розширені у 1980-х роках за часів військового уряду Пакистану.