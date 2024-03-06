В Ірані торік стратили щонайменше 834 людини - на 43% більше, ніж 2022 року
Протягом минулого року в Ірані стратили щонайменше 834 людини. Це на 43% більше, ніж у 2022 році. Офіційно вирок оголосили лише у 15% випадках
Про це пише "Укрінформ" і посиланням на звіт Іранської правозахисної групи (IHR) і паризької організації "Разом проти смертної кари".
За даними правозахисників, 85% усіх страт, що відбулися протягом 2023 року, не були оголошені владою Ірану. Офіційно вирок оголосили лише у 15% випадках - 125 страт.
Зазначається, минулого року за злочини, пов'язані з наркотиками, в країні було страчено 471 особу, порівняно з 256 попереднього року. Водночас лише 5% страт були оголошені.
"Також серед страчених є щонайменше двоє неповнолітніх жителів Ірану та щонайменше 22 жінки. Статистика страчених жінок у країні стала найвищою з 2013 року", - йдеться у повідомленні.
- У травні 2023 року в Ірані стратили іранця зі шведським громадянством Хабіба Чааба за підозрою в нападі на військовий парад у 2018 році.
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