В Ірані стратили громадянина Швеції

Про це інформує BBC.

Іранська влада звинуватила Чааба в керівництві Арабським рухом боротьби за визволення Ахваза (Харакат аль-Нідал). Цю групу в Ірані вважають терористичною, оскільки вона закликала до незалежності етнічних арабів у південно-західній провінції Хузестан в Ірані та була причетна до нападів у цьому регіоні.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром заявив, що уряд його країни закликав не страчувати Чааба.

"Смертна кара є нелюдським і незворотним покаранням, і Швеція разом із рештою Європейського Союзу засуджує її застосування за будь-яких обставин", - сказав він.

Упродовж десяти років Чааб жив у вигнанні у Швеції. У 2020 році іранські агенти заманили його до Стамбула під приводом зустрічі із жінкою. Там його викрали та незаконно переправили до Ірану.

Офіційні іранські особи не надали коментарів стосовно затримання Чааба. Утім державне телебачення Ірану показало, що чоловік нібито визнав свою причетність до збройного нападу на військовий парад у місті Ахваз у 2018 році, унаслідок якого загинули 25 людей, серед яких були солдати та цивільні.

Довідка: у провінції Хузестан, що багата на нафту, проживає велика арабська меншина. Вона давно скаржиться на маргіналізацію та дискримінацію, проте Тегеран відкидає ці звинувачення.