В Ірані розглядають посилення покарання за насильство проти жінок
Парламент Ірану схвали пропозиції змін у законі, які передбачають посилення покарання для тих, хто чинить насильство проти жінок
Про це інформує "Радіо Свобода".
В іранському парламенті вже обговорили питання щодо посилення покарання за насильство проти жінок. Це призвело до ухвалення загальних принципів законопроєкту про "запобігання шкоди жінкам і підвищення їх убезпечення від неналежної поведінки".
Наголошують, що зміни можуть прийняти в закон упродовж кількох місяців. Текст ще можуть змінити.
Видання пише, що цей крок здійснили майже через сім місяців після смерті Махси Аміні, що спричинила масові протести.
- 6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махсу Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одними з найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір - хіджаб.
- 8 квітня правоохоронці Ірану оголосили про встановлення камер у громадських місцях для розпізнавання жінок без хіджабу.
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