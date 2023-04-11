В Ірані розглядають посилення покарання за насильство проти жінок

Про це інформує "Радіо Свобода".

В іранському парламенті вже обговорили питання щодо посилення покарання за насильство проти жінок. Це призвело до ухвалення загальних принципів законопроєкту про "запобігання шкоди жінкам і підвищення їх убезпечення від неналежної поведінки".

Наголошують, що зміни можуть прийняти в закон упродовж кількох місяців. Текст ще можуть змінити.

Видання пише, що цей крок здійснили майже через сім місяців після смерті Махси Аміні, що спричинила масові протести.