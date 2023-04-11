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В Ірані розглядають посилення покарання за насильство проти жінок

11 квітня, 2023 вiвторок
07:44
Світ Іран

Парламент Ірану схвали пропозиції змін у законі, які передбачають посилення покарання для тих, хто чинить насильство проти жінок

Про це інформує "Радіо Свобода".

В іранському парламенті вже обговорили питання щодо посилення покарання за насильство проти жінок. Це призвело до ухвалення загальних принципів законопроєкту про "запобігання шкоди жінкам і підвищення їх убезпечення від неналежної поведінки".

Наголошують, що зміни можуть прийняти в закон упродовж кількох місяців. Текст ще можуть змінити.

Видання пише, що цей крок здійснили майже через сім місяців після смерті Махси Аміні, що спричинила масові протести.

  • 6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махсу Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одними з найсерйозніших після революції 1979 року.
  • 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір - хіджаб. 
  • 8 квітня правоохоронці Ірану оголосили про встановлення камер у громадських місцях для розпізнавання жінок без хіджабу.
Іран
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