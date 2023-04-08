Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що жінки, котрі з'являться на вулиці без хіджабу, отримуватимуть повідомлення із попередженням про наслідки такої поведінки. Правоохоронці зазначили, що встановлені камери допоможуть запобігти "опору закону про носіння хіджабу".

Система спостереження використовуватиме "розумні камери", які здатні ідентифікувати обличчя порушників.

Підприємців у країні також закликали слідкувати за виконанням закону шляхом "ретельних перевірок".