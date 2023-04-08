У громадських місцях Ірану встановлюють камери, щоб виявляти жінок без хіджабу
У суботу, 8 квітня, правоохоронці Ірану оголосили про встановлення камер у громадських місцях для розпізнавання жінок без хіджабу
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що жінки, котрі з'являться на вулиці без хіджабу, отримуватимуть повідомлення із попередженням про наслідки такої поведінки. Правоохоронці зазначили, що встановлені камери допоможуть запобігти "опору закону про носіння хіджабу".
Система спостереження використовуватиме "розумні камери", які здатні ідентифікувати обличчя порушників.
Підприємців у країні також закликали слідкувати за виконанням закону шляхом "ретельних перевірок".
- 6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
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