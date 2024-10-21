У парламенті Австралії сенаторка від корінного населення звинуватила короля Чарльза у "геноциді"
Під час офіційного візиту до Австралії короля Великої Британії Чарльза III сенаторка від корінного населення у парламенті звинуватила його у "геноциді"
Про це повідомляє Reuters.
Чарльз, який під час свого 16-го офіційного візиту до Австралії та своєї першої великої закордонної поїздки після виявлення у нього раку, завершив виступ, коли сенаторка й активістка корінного населення Лідія Торп вигукнула, що вона не погоджується на суверенітет Чарльза над Австралією.
"Ви вчинили геноцид проти нашого народу. Поверніть нам нашу землю. Віддайте нам те, що ви в нас вкрали — наші кістки, наші черепи, наших немовлят, наших людей. Ви знищили нашу землю. Дайте нам договір. Ми хочемо договору", - сказала вона.
Торп сказала, що ув’язнення та насильство, викликане колонізацією, можуть закінчитися лише національним договором між урядом і корінним населенням щодо розв'язання проблем корінних націй.
Колишній прем'єр-міністр Тоні Ебботт з консервативної Ліберальної партії, який відвідав захід, сказав журналістам, що це був "прикрий політичний ексгібіціонізм".
Джерело в палаці повідомило, що король і королева були вдячні багатьом тисячам людей, які прийшли, додавши, що вони "тільки шкодують, що не мали можливості зупинитися та поговорити з кожним окремо".
- У четвер, 18 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III.
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