Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
У четвер, 18 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ
Про це повідомляє Офіс президента.
У межах візиту до Великої Британії Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ, на якій висловив подяку британцям та уряду країни. Він подякував королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за підтримку народу України та увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії.
Водночас Зеленський підкреслив, що Сполучене Королівство - одне із найближчих та найважливіших союзників Києва.
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, прибув до Великої Британії для участі у саміті Європейської політичної спільноти, де наголосив на важливості протиповітряної оборони України. Він зустрівся з прем'єром Іспанії Педро Санчесом і президентом Сербії Александром Вучичем.
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