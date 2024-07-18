Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Про це повідомляє Офіс президента.

У межах візиту до Великої Британії Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ, на якій висловив подяку британцям та уряду країни. Він подякував королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за підтримку народу України та увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії.

Водночас Зеленський підкреслив, що Сполучене Королівство - одне із найближчих та найважливіших союзників Києва.