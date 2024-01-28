У перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер: екологи попередили, що це "крок у неправильному напрямку"
Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas американської компанії Royal Caribbean у суботу, 27 січня, вирушив у свій перший рейс із порту в Маямі. Величезний корабель працює на природному газі, що викликає занепокоєння екологів через витікання метану
Про це пише BBC.
Як зазначили у компанії, лайнер вирушить у семиденну подорож островами в тропіках і відкриє "нову еру відпочинку". Величезний Icon of the Seas має довжину 365 метрів і висоту майже 50 метрів.
Лайнер має 20 палуб та розрахований на 7600 пасажирів і 2350 членів екіпажу. На палубах, які розділені на 8 секцій, розташовано понад 40 ресторанів, барів та лаундж-зон, 7 басейнів, 6 водних гірок, ковзанка і навіть театр. Вартість білетів на лайнер стартує від 200 тисяч грн.
Будівництво гігантського корабля відбувалося у Фінляндії та коштувало 2 мільярди доларів.
Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту (ICCT) Браян Комер стверджує, що Icon of the Seas - це крок у неправильному напрямку. За словами екологів, протягом подорожі судно продукує шалену кількість викидів парникових газів.
"За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль", - заявив Комер.
Зазначається, що круїзні лайнери, що працюють на зрідженому газі, часто викидають його прямо в атмосферу. Ці викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ. Тому уже зараз будуються вантажні судна, які працюють на метанолі, який вважається набагато екологічнішим.
- Нагадаємо, будівництво найбільшого у світі круїзного лайнера завершили у Фінляндії в червні 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе