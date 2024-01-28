У перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер: екологи попередили, що це "крок у неправильному напрямку"

Про це пише BBC.

Як зазначили у компанії, лайнер вирушить у семиденну подорож островами в тропіках і відкриє "нову еру відпочинку". Величезний Icon of the Seas має довжину 365 метрів і висоту майже 50 метрів.

Лайнер має 20 палуб та розрахований на 7600 пасажирів і 2350 членів екіпажу. На палубах, які розділені на 8 секцій, розташовано понад 40 ресторанів, барів та лаундж-зон, 7 басейнів, 6 водних гірок, ковзанка і навіть театр. Вартість білетів на лайнер стартує від 200 тисяч грн.

Будівництво гігантського корабля відбувалося у Фінляндії та коштувало 2 мільярди доларів.

Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту (ICCT) Браян Комер стверджує, що Icon of the Seas - це крок у неправильному напрямку. За словами екологів, протягом подорожі судно продукує шалену кількість викидів парникових газів.

"За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль", - заявив Комер.

Зазначається, що круїзні лайнери, що працюють на зрідженому газі, часто викидають його прямо в атмосферу. Ці викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ. Тому уже зараз будуються вантажні судна, які працюють на метанолі, який вважається набагато екологічнішим.