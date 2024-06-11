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Оновлено

У Північній Осетії розбився російський Су-34

11 червня, 2024 вiвторок
07:41
Світ Су-34

У горах Північної Осетії розбився літак Су-34 повітряно-космічних сил Росії

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Про це повідомило російське державне пропагандистське інформагентство ТАСС.

За інформацією міністерства оборони Росії, екіпаж літака загинув. Попередньою причиною катастрофи Су-34 у Північній Осетії в міноборони Росії назвали технічну несправність.

Як додали згодом пропагандисти ТАСС, літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту. За їхніми даними, машина впала в безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. На борту було два пілоти, вони загинули.

На місце падіння літака вилетіла комісія повітряно-космічних сил Росії.

Довідково. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил Росії перебувало близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

На квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, які належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.

Теги:
Новини
Росія
авіакатастрофа
Військові новини
Авіація
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