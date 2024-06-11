У Північній Осетії розбився російський Су-34
У горах Північної Осетії розбився літак Су-34 повітряно-космічних сил Росії
Про це повідомило російське державне пропагандистське інформагентство ТАСС.
За інформацією міністерства оборони Росії, екіпаж літака загинув. Попередньою причиною катастрофи Су-34 у Північній Осетії в міноборони Росії назвали технічну несправність.
Як додали згодом пропагандисти ТАСС, літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту. За їхніми даними, машина впала в безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. На борту було два пілоти, вони загинули.
На місце падіння літака вилетіла комісія повітряно-космічних сил Росії.
Довідково. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил Росії перебувало близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
На квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, які належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.27 Купівля 40.27Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе