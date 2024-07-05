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У Польщі на 8 липня скликали засідання Радбезу. Дуда назвав причину

5 липня, 2024 п'ятниця
01:41
Світ Анджей Дуда

У понеділок, 8 липня, відбудеться засідання Ради національної безпеки Польщі

Зміст

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на пресслужбу президента Польщі.

"Перед нашим відльотом до Вашингтона я вирішив скликати Раду національної безпеки, де буде можливість детально обмінятися думками та ідеями щодо того, що обговорюватиметься на саміті НАТО з політичної сторони", - заявив Анджей Дуда.

Зустріч Радбезу Польщі запланована на 9:00 понеділка.

  • 2 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні слід очікувати нових оголошень стосовно посилення систем протиповітряної оборони ще, ймовірно, до Вашингтонського саміту НАТО, який відбуватиметься 9-11 липня.
Теги:
Відео
Польща
політика
Анджей Дуда
саміт НАТО
НАТО
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