У Польщі на 8 липня скликали засідання Радбезу. Дуда назвав причину

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на пресслужбу президента Польщі.

"Перед нашим відльотом до Вашингтона я вирішив скликати Раду національної безпеки, де буде можливість детально обмінятися думками та ідеями щодо того, що обговорюватиметься на саміті НАТО з політичної сторони", - заявив Анджей Дуда.

Зустріч Радбезу Польщі запланована на 9:00 понеділка.