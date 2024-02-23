У Польщі невідомі висипали український ріпак з трьох зерновозів: Кубраков вимагає покарати причетних

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зазначається, що подія сталася вранці на залізничній станції "Дорогуськ" у Польщі. Транзитний вантаж прямував до Німеччини в Гамбург.

"Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх", - написав Кубраков.

Водночас Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

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