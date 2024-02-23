У Польщі невідомі висипали український ріпак з трьох зерновозів: Кубраков вимагає покарати причетних
У Польщі на станції "Дорогуськ" невідомі відкрили три зерновози з ріпаком та висипали на землю українську сільгосппродукцію. Вони прямували з України у Німеччину
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Зазначається, що подія сталася вранці на залізничній станції "Дорогуськ" у Польщі. Транзитний вантаж прямував до Німеччини в Гамбург.
"Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх", - написав Кубраков.
Водночас Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.
Що відомо про протести на українсько-польському кордоні
- Нагадаємо, 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
- Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
- Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
- З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
- У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
- 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
- Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.
- Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України.
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